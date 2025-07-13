В Теннессі під час зустрічі випускників сталась стрілянина: 4 людини поранено, підозрюваний утік
У суботу, 12 липня, в місті Чаттануга, штат Теннессі, під час зустрічі випускників сталася стрілянина. Внаслідок інциденту поранено чотирьох людей, нападник утік з місця події
Про це пише New York Post.
Інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом. За словами очевидців, у момент стрілянини на заході було багато людей, зокрема дітей.
"Всі просто добре проводили час, — розповів очевидець Джефф Герман. - А потім раптом почалася стрілянина. Маленькі діти, немовлята — всі впали на землю. Це було жахливо, просто жахливо".
Після пострілів учасники зустрічі почали в паніці розбігатися або лягати на землю
Четверо постраждалих були доставлені до лікарні. За даними кількох джерел, їхньому життю нічого не загрожує.
Влада міста Чаттануга ще не оприлюднила опис підозрюваного, але запевнила, що загрози для громадськості немає. Мотив насильства, якщо він відомий, поліція не оприлюднила.
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