Мелітополь є ключем для звільнення Півдня, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Запоріжжя є ключовим містом для подальших наступальних дій української армії, тому що у перспективі треба рухатися на Мелітополь, який є ключем для звільнення Півдня. Запоріжжя виглядає, як потенційний транспортний хаб для подальших дій. Не виключаю, що таки думки має і РФ, розуміючи, що російське угруповання на правому березі Дніпра, яке зараз знаходиться у пастці, доведеться рятувати", - підкреслив Згурець.

За його словами, ворог буде намагатися забезпечити рятувальні операції через Запоріжжя, пробиваючи коридор.

"Але технічно виконати це надзвичайно важко, тому що сил й засобів росіянам не вистачає. 1300 км має лінія фронту і росіянам достатньо складно утримувати лінію фронту і проводити наступальні дії. Російська мобілізація не підвищить ефективних можливостей противника", - додав Згурець.

В окупованому Мелітополі на Запоріжжі ввечері 25 вересня пролунав сильний вибух, унаслідок якого вщент згоріла автівка

Вночі 26 вересня окупанти завдали ракетних ударів по обласному центру та по селищу в Запорізькому районі

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