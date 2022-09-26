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Мелітополь є ключем для звільнення Півдня, - Згурець

26 вересня, 2022 понедiлок
10:52
війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ворог намагається посилити запорізький напрямок, аби убезпечити суходільний коридор до Криму

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Запоріжжя є ключовим містом для подальших наступальних дій української армії, тому що у перспективі треба рухатися на Мелітополь, який є ключем для звільнення Півдня. Запоріжжя виглядає, як потенційний транспортний хаб для подальших дій. Не виключаю, що таки думки має і РФ, розуміючи, що російське угруповання на правому березі Дніпра, яке зараз знаходиться у пастці,  доведеться рятувати", -  підкреслив Згурець.

За його словами, ворог буде намагатися забезпечити рятувальні операції через Запоріжжя, пробиваючи коридор.

"Але технічно виконати це надзвичайно важко, тому що сил й засобів росіянам не вистачає. 1300 км має лінія фронту і росіянам достатньо складно утримувати лінію фронту і проводити наступальні дії. Російська мобілізація не підвищить ефективних можливостей противника", - додав Згурець.

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Запоріжжя
Крим
Сергій Згурець
Мелітополь
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окуповані території
Запорізька область
Військові новини
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