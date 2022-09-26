Про це повідомляє голова ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні ворог завдав ракетного удару по обласному центру та по селищу в Запорізькому районі", - написав він.

Зруйновано об'єкти інфраструктури, виникли пожежі. На місці вже працюють рятувальні служби, за попередньою інформацією постраждалих немає.

25 вересня Росія атакувала Запоріжжя ракетами, було зафіксовано 10 прильотів.

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