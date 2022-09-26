Росіяни обстріляли Запоріжжя: об'єкти інфраструктури зазнали руйнувань, виникли пожежі
Вночі 26 вересня окупанти завдали ракетних ударів по обласному центру та по селищу в Запорізькому районі
Про це повідомляє голова ОВА Олександр Старух.
"Сьогодні ворог завдав ракетного удару по обласному центру та по селищу в Запорізькому районі", - написав він.
Зруйновано об'єкти інфраструктури, виникли пожежі. На місці вже працюють рятувальні служби, за попередньою інформацією постраждалих немає.
- 25 вересня Росія атакувала Запоріжжя ракетами, було зафіксовано 10 прильотів.
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