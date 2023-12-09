Дивимось, насолоджуємось, відпочиваємо. Ділимося з вами підбіркою мелодрам

Емма

Рік виходу: 2020, Великобританія

Режисер: Отем де Уайлд

У ролях: Аня Тейлор-Джой, Джонні Флінн, Міа Гот

Сюжет: Картина показує події ХІХ століття. Провінціалка Емма дуже молода, багата та чарівна. Вона вважає, що добре розуміється на людях. Дівчина приймає собі рішення ніколи не виходити заміж. Одного дня вона знаходить собі компаньйонку — сироту Гаррієт Сміт. Тепер вона має намір влаштувати її особисте життя, використовуючи всі відомі їй хитрощі.

Вірю в кохання

Рік виходу: 2020, США

Режисер: Джон Ервін, Ендрю Ервін

У ролях: Кей Джей Апа, Бріт Робертсон, Ебігейл Коуен

Сюжет: Фільм заснований на реальній історії кохання музиканта Джеремі Кемпа та його першої дружини Меліси. Незадовго до весілля у дівчини діагностують рак. Однак чоловік не має наміру відмовлятися від одруження. Він продовжує вірити в кохання і писати про це пісні.

Пара на свята

Рік виходу: 2020, США

Режисер: Джон Уайтселл

У ролях: Емма Робертс, Люк Брейсі, Крістін Ченоует, Френсіс Фішер

Сюжет: У фільмі показано історію двох людей, які не вірять у силу кохання. Однак незабаром вони починають відчувати взаємне тяжіння одне до одного.

На знайомство молодих людей вплинула самотність та потреба. Вони регулярно зіштовхуються із засудженням із боку своїх родичів та близьких, оскільки більшу частину життя проводять без другої половини.

Колишня з того світу

Рік виходу: 2020, Великобританія

Режисер: Едвард Холл

У ролях: Леслі Манн, Ден Стівенс, Айла Фішер

Сюжет: Письменник Чарльз відчуває на собі всю красу творчої кризи. У пошуках натхнення він звертається по допомогу до медіуму. Остання випадково повертає з того світу його колишню дружину. Чарльз кидається між двома законними дружинами, з яких одна давно мертва, а друга не розуміє, що відбувається. Кожна має свої переваги і недоліки, тоді як самі суперниці прагнуть за будь-яку ціну покласти цьому кінець.

Русалка у Парижі

Рік виходу: 2020, Франція

Режисер: Матіас Мальзьйо

У ролях: Ніколя Дювошель, Мерилін Ліма, Романа Боренже

Сюжет: Талановитий артист із неймовірною харизмою та почуттям гумору розбив серце не одній красуні в Парижі. Одного разу все кардинально змінюється. Головний герой ходить нічною набережною Сени і зустрічає справжню русалку. Тепер йому начхати на те, що таке захоплення може бути небезпечним.