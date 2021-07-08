Мендель 11 липня випустить книгу "Кожен із нас - Президент"
Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель 11 липня випускає свою книгу
Про це повідомляє інтернет-магазин КСД.
Книжку видає "Клуб сімейного дозвілля". Її назва - "Кожен із нас - Президент".
У продажу книга буде з 11 липня. Ціна книжки Мендель – 190 грн.
"Ця книжка — спроба осмислити українські реалії з погляду українки, народженої наприкінці 1980-х, просто перед розвалом Союзу. Народженої в російськомовному місті, але для якої українська мова стала рідною. Яка добряче відчула смак усіх страхів, комплексів та обмежень імперії під Росією, але яка вчилася у Західного світу, об’їздивши десятки курсів і програм у Європі та США", - йдеться у анотації.
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