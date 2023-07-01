Так він відповів на запитання іспанського журналіста про те, як живеться людині, якій загрожує найбільша небезпека у світі.

"Я вважаю, що у найбільшій небезпеці зараз наші люди, які в окопах. Тому що ризики для життя існують щосекунди, бо постійно "прилітає". І якщо не в тебе, то у твого побратима. Я бував там багато разів і все це бачив", - сказав Зеленський.

Президент додав, що сам вже звик до постійної небезпеки й вважає це частиною свого життя.

"Я розумію, що багато людей, які зі мною поряд, також у небезпеці. Це вибір, який ми зробили. Адекватний, не випадковий вибір життя. Я пишаюся, що у мене є така можливість. Нормально живу з цим", - сказав він.

Згодом Володимир Зеленський повернувся до питання журналіста і додав, що, на його думку, небезпечніше зараз президенту РФ Володимиру Путіну.

"Я подумав, що все-таки небезпечніше Путіну, аніж мені. Мене хочуть вбити тільки в Росії, а його - весь світ", - зауважив Зеленський.