Отриманий від розвідки секретний документ оприлюднила газета The New York Times.

У документі йдеться про те, що війна, ймовірно, буде затяжною. У ньому описано сценарії, за яких може відбутися ескалація конфлікту, припинення його шляхом переговорів або ті, які не матимуть суттєвого впливу на перебіг війни.

Видання наголошує, що такий сценарний документ є досить типовим продуктом для розвідувальних служб. Він має на меті допомогти військовим офіцерам, політикам або законодавцям обміркувати можливі наслідки великих подій, оцінюючи свої варіанти дій.

Крім можливої смерті Зеленського, допускалися сценарії смерті президента РФ Володимира Путіна, зміна керівництва в Збройних силах Росії та удар України по Кремлю. При цьому в описах можливих подій немає оцінки того, що може бути найбільш вірогідним.

"Один із чотирьох гіпотетичних сценаріїв показує, що може статися, якщо Україна завдасть удару по Кремлю. Визначено широкий спектр потенційних наслідків. Ця подія може призвести до ескалації, коли Путін у відповідь на суспільний резонанс розпочне повномасштабну військову мобілізацію і розгляне можливість застосування тактичної ядерної зброї. Або ж побоювання громадськості можуть змусити його піти на переговори щодо врегулювання війни", - пише видання.

"Адміністрація Байдена особливо занепокоєна можливим ударом по Москві з боку України, оскільки це може спричинити різку ескалацію з боку Росії. Небезпека такого удару з боку України є однією з причин, чому Сполучені Штати неохоче надають Києву ракети більшої дальності", - додають автори статті.