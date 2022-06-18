Під час війни було 5 спроб вбити Зеленського, - Данілов

Про це він сказав під час інтерв'ю The Globe and Mail.

Олексій Данілов повідомив, що напад Росії на Україну включав п’ять окремих спроб убити президента України Володимира Зеленського. Спроби вбивства відбувались наприкінці лютого та на початку березня.

Секретар РНБО не розкрив подробиці нападів. Видання повідомляє, що хоча на початку війни говорили про загін чеченських бійців, яким було доручено вбити Зеленського, але він був "повністю знищений".

Данілов сказав, що війна закінчиться лише тоді, коли останні російські війська покинуть українську землю – включаючи і Донбас, і Кримський півострів, які Москва захопила та незаконно анексувала у 2014 році. Він відкинув можливість домовленого тимчасового врегулювання.

"Кінець війни для нас – це повернення всіх наших територій. Чи можлива зупинка в цій війні? Це може бути варіант. Але цю зупинку має прийняти наше суспільство. Якщо це не буде прийнято, суспільство піде на війну без уряду", - сказав він.

Видання зазначає, що наразі важливих мирних переговорів не ведуть. Відповідаючи на запитання, як довго триватиме війна і чи вимірюється конфлікт місяцями або роками Данілов відповів, що це "запитання, на яке ніхто не може відповісти".

28 лютого британські ЗМІ повідомляли, що у Києві діють 400 кілерів Путіна, які намагаються вбити Зеленського.

4 березня повідомляли, про щонайменше три спроби замаху на Володимира Зеленського.

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