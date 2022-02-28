У Києві діє 400 кілерів Путіна, які намагаються вбити Зеленського - The Times
Терористам поставлено завдання вбити Президента України Володимира Зеленського, членів Кабінету міністрів, і підготувати ґрунт для взяття міста. За це їм обіцяють велику суму грошей.
Про це повідомляє The Times, передає "Еспресо".
"Група "Вагнер", ПВК, керована одним з найближчих союзників президента Путіна, п'ять тижнів тому прислала найманців з Африки з місією обезголовити уряд Зеленського в обмін на солідний фінансовий бонус", - йдеться в матеріалі.
Інформація про місію "вагнерівців" потрапила на стіл українського уряду в суботу вранці, а через кілька годин Київ оголосив 36-годинну комендантську годину, щоб очистити місто від російських диверсантів.
Мер Кличко попередив мирних жителів, що вони будуть вважатися диверсантами й ризикують бути ліквідованими, якщо з'являться на вулиці.
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Раніше Президент України також повідомляв про те, що ціль №1 для російських окупантів – це здобути столицю і знищити його.
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