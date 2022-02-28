Про це повідомляє The Times, передає "Еспресо".

"Група "Вагнер", ПВК, керована одним з найближчих союзників президента Путіна, п'ять тижнів тому прислала найманців з Африки з місією обезголовити уряд Зеленського в обмін на солідний фінансовий бонус", - йдеться в матеріалі.

Інформація про місію "вагнерівців" потрапила на стіл українського уряду в суботу вранці, а через кілька годин Київ оголосив 36-годинну комендантську годину, щоб очистити місто від російських диверсантів.

Мер Кличко попередив мирних жителів, що вони будуть вважатися диверсантами й ризикують бути ліквідованими, якщо з'являться на вулиці.

Читайте також: У Києві немає окупантів, але є диверсанти, - Кличко

Раніше Президент України також повідомляв про те, що ціль №1 для російських окупантів – це здобути столицю і знищити його.

Нагадаємо, 24 лютого, Росія почала війну проти України.

Зеленський дав наказ наносити максимальних втрат загарбникам

Не в Мінську! Говорити з агресором можна в країні, звідки не летять ракети, - Зеленський

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом із Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb