У Києві немає окупантів, але є диверсанти, - Кличко

Про це він розповів у своєму телеґрам-каналі.



"Ворог у місто не прорвався, але в Києві орудують диверсійні групи. Військові, правоохоронці і терборона виявляють і знешкоджують диверсантів", - зазначив мер.



Віталій Кличко повідомив, що вранці 26 лютого в будинок на вул. Лобановського влучила ракета та зруйнувала його з 17 до 21 поверха.



Крім того, росіяни обстрілюють житлові квартали.



"У Києві від початку атаки на столицю загинули або померли 6 мирних жителів, в тому числі одна дитина та 14 військових і бійців теробони. Поранена 71 людина. Із них 25 цивільних. Зокрема, 3 дитини", - розповів мер столиці.



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