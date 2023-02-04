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Головна Культура "Мене не повідомили про відкриття справи": екскерівниця Довженко-Центру Гончарук про публікацію щодо провадження проти неї
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"Мене не повідомили про відкриття справи": екскерівниця Довженко-Центру Гончарук про публікацію щодо провадження проти неї

4 лютого, 2023 субота
00:35
Культура Олена Гончарук

Інформація про відкриття провадження проти колишньої в.о. генеральної директорки "Довженко-центру" Олени Гончарук не є офіційною

Про це в ефірі Еспресо заявила колишня очільниця Довженко-Центру, а нині керівниця Музею кіно при ДЦ Олена Гончарук.

"Інформація на сайті РБК-Україна - це поки єдина інформація, яка є з цього приводу. Ані правоохоронні органи, ані органи управління нас або особисто мене про це не повідомляли. Зараз адвокати працюють над тим, щоб отримати повну інформацію, що це була за заява", - заявила вона.

Гончарук звернула увагу, що публікація з'явилася напередодні дня засідання конкурсної комісії.

"Прикметним є той факт, що комісія з добору мала засідати сьогодні о 13:00, а заява була вчора подана близько сьомої вечора і провадження було відкрито майже моментально. Єдиний ресурс, який про це повідомив - РБК-Україна, який уже зробив власні висновки, не звертаючись до центру за коментарями. Ми зараз схиляємось до того, щоб не коментувати цю новину, а бути до неї максимально юридично підготовленими. В розрізі конкурсу - це може бути маніпулятивно і спробою дискредитувати мене", - підсумувала ексочільниця Довженко-Центру.

  • 2 лютого видання РБК-Україна повідомило, що прокуратурою Києва внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння державними коштами службовими особами Довженко-Центру. Було внесено до відомості щодо порушення ЗУ "Про публічні закупівлі" та перевищення службових повноважень Оленою Гончарук - колишньою виконуючою обов’язки директора центру.

українське кіно
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