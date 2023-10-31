Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Мене не тішить , а лякає стаття в "Time"
OPINION

Мене не тішить , а лякає стаття в "Time"

Микола Княжицький
31 жовтня, 2023 вiвторок
07:46
Погляд Микола Княжицький

Вона демотивує українців, бо передрукована в українських медіа. Вона показує Зеленського впертим самодуром на Заході, а це погано для України

Поява статті - результат двох помилок Зеленського і його офісу : комунікаційної й, управлінської. 

Перша. Не всіх пускають в офіс. Журналістів, які б мріяли поговорити з Зеленським, Єрмаком, Шурмою тисячі. Дозволяють одиницям. Тим, хто, на думку офісу, творитиме портрет "найвизначнішого лідера сучасності". Але не можна вічно створювати те, що не бачиш. Зеленський давно не Давид, який перемагає Голіафа і не лідер народу стражденника після Бучі у свідомості іноземців. Він і його офіс мислять кінематографічно, годинними серіями, які повинні набрати рейтинг сьогодні й вийти з ефіру з найбільшими цифрами, принісши герою популярність, яка втримається до наступної серії або шоу. 

Але справжня політика - це нескінченне реаліті-шоу, де сьогодні ти герой - коханець і до тебе прикута увага, а за місяць тебе виганяють з шоу, бо ти виявився зрадником, а героїня вибрала іншого. 

От на такому етапі, не відчуваючи, що він настав і запросили в офіс Саймона Шустера. Він журналіст з імʼям, для нього його текст, його сенсаційність, провокативність і літературна краса важливіші від наслідків для України, а тим більше для Зеленського. Шустер пише, що бачить і не розбирається, описує він дійсність, чи ту дійсність, яку йому показують. Офіс створює з Зеленського єдиного героя, який командує наступом і звільняє генералів. Це не так. Але комусь в офісі хочеться, щоб так було написано про величного Зеленського. Шустер це пише і для українців і Заходу. Але Шустер не аналітик, а сенсаційний репортер. Цього в офісі не враховують. Зеленський виглядає карикатурним наполеоном- невдахою. І це жахливо для України. 

До питання управлінського, яке має ті самі коріння. Замість створення складної, але ефективної системи звʼязків із союзниками, все замкнуто на Зеленського, який кожен день може перетворитися на колосса на глиняних ногах. Немає системи міжпарламентських стосунків, мережі співпраці громадських організацій, культурної дипломатії, іномовлення. Ну, правда: парламентарям забороняють діяльність у політичних колах інших країн (окрім рідких поїздок за "височайшим" дозволом), за кордоном сидять проросійські зірки, а вивезти виставу геніального театру неможливо, якісне кіно, яке можна показати на заході знімати припинили, іномовлення - годівниця для хороших русскіх і інструмент крадіжки грошей через дурні серіали. 

З персоніфікацією України через Зеленського давно пора завершувати. 

Ніхто не каже, що світ захищає Нетаньягу, Нетаньягу найвеличніший лідер, та й Нетаньягу зараз не забороняє візити ізраїльської опозиції за допомогою своїй країні у Конгрес, а створює уряд національної довіри. Навіть прихильники антиізраїльської політики не все ставлять на "найвеличнішого" лідера Хамасу. 

Уроком з цього комунікаційного провалу мали б стати серйозні зміни й у політиці й у способах подачі інформації.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів та колонок.

Новини
політика
Микола Княжицький
Володимир Зеленський
Читайте також:
Прапор Ізраїлю
30 жовтня, 2023 понедiлок
Військові та заручники: ЦАХАЛ назвав втрати Ізраїлю у війні проти ХАМАС
Палестина
29 жовтня, 2023 неділя
Тисячі палестинців увірвалися на склади БАПОР у секторі Гази, забравши борошно та предмети першої необхідності
30 жовтня, 2023 понедiлок
Після єврейського погрому в Дагестані Путіну складно буде вдавати, що РФ є релігійно толерантною, - ISW
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.96
  • EUR
    Купівля 39.44
    Продаж 40.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
31 жовтня
08:40
окупанти
Окупанти на Луганщині вербують до лав армії РФ в'язнів, яких засудили за законодавством України, - ОВА
08:37
Су-57
РосЗМІ заявили про створення ракети великої дальності для Су-57
08:22
Нове покоління ноутбуків MacBook та оновлений iMac: компанія Apple презентувала новинки
08:14
Ексклюзив
російські військові окупанти
Окупанти переселяють працівників "держустанов" вглиб Херсонщини, бо бояться наступу ЗСУ, - ОВА
08:07
OPINION
Олексій Петров
У чому союзники "зрадили" Зеленського?
07:47
Інфографіка
втрати окупантів
Втрати окупантів серед особового складу сягнули 300 тис, - Генштаб ЗСУ
07:37
Дагестан. Ізраїль
Ізраїль закликав своїх громадян покинути Північний Кавказ
07:34
ХАМАС
Японія запровадила санкції проти ключових членів ХАМАСу
06:54
Кіпр
Війна в Ізраїлі: Кіпр готується до можливого напливу біженців
06:44
Базиліка Святого Петра у Ватикані
Ватикан підтримав українську Формулу миру
06:27
Оновлено
обстріл, ППО
Нічна атака Росії: ворог завдав ракетного удару по Полтавщині, на Хмельниччині - працювала ППО
06:23
У Пекіні зустрілися голова МЗС Китаю Ван Ї і радник Макрона Еммануель Бонн
У Пекіні зустрілися голова МЗС Китаю і радник Макрона: обговорили зокрема війну в Україні
06:06
Оксана Жолнович
Краще замість мізерної виплати забезпечити економічну самостійність людей з інвалідністю, - Мінсоцполітики
06:00
технології, економіка, Google
Керував підрозділом 17 років: очільник Google Україна залишив посаду
05:37
Дмитро Кулеба
Україна почне переговори про вступ до ЄС цьогоріч, якщо не буде форс-мажорів, - Кулеба
05:34
McDonald's
У McDonald's прозвітували про значний ріст прибуток по всьому світу
05:06
Литва прапор
Білорусь пригрозила "пробити коридор" до Калінінграда: у Литві відреагували
04:38
Саудівська Аравія
На кордоні з Єменом відбулися зіткнення армії Саудівської Аравії з хуситами
04:10
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
ВПС Ізраїлю атакували об’єкти "Хезболли" в Лівані, – ЦАХАЛ
03:42
мобілізація рф солдати орки
В ISW розповіли про ситуацію під Авдіївкою, Бахмутом та на Запоріжжі
03:14
ЗРК Patriot
Йорданія просить США розгорнути на території країни ППО Patriot
02:46
радбез ООН
У вівторок Радбез ООН обговорить гуманітарну ситуацію в Україні
02:18
Джеймс Клеверлі
Британія закликала ХАМАС дозволити іноземцям виїхати з Гази
01:46
хакер
Хакери зламали сайт оператора російської платіжної системи "Мир" та викрали персональні дані
01:00
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Усик висунув ультиматум Ф'юрі через відмову битися 23 грудня
00:46
Оновлено
на фото: Майк Джонсон
Республіканці США про допомогу Україні: лідер партії у сенаті за спільний пакет з Ізраїлем, спікер у палаті представників – проти
2023, понедiлок
30 жовтня
23:31
Ліонель Мессі, Золотий м'яч-2023
Мессі увосьме став володарем "Золотого м'яча"
23:21
ВМС США
Фінляндія дозволила використовувати свої бази американським військовим, - ЗМІ
22:59
Оновлено
Путін
Путін заявив, що події в Дагестані інспіровані з території України західними спецслужбами. У США відреагували
22:43
Біньямін Нетаньягу
"Є час миру, але зараз час війни": Нетаньягу заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій проти ХАМАСу
22:13
санкції проти РФ
У Франції затримали російського олігарха Кузьмичова, який є співвласником "Альфа-груп"
22:03
Володимир Зеленський
Погром у Дагестані це сигнал, що Росія не здатна витримати протистояння з Україною стратегічно, - Зеленський
21:03
Ексклюзив
путін та шойгу
Військовий експерт Черник назвав головну причину заяви Шойгу про переговори
20:51
Ярослав Ракицький (попереду)
"Шахтар" став першим півфіналістом Кубка України, результати та розклад інших матчів
20:42
OPINION
Віталій Портников
Шойгу несподівано заговорив про перемовини. Колонка Віталія Портникова
20:34
американські хірурги
Медики успішно дістали осколок міни з серця військового
20:12
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ситуація навколо Авдіївки, наступ на Бахмут та заборона приватних військових компаній в Україні. Колонка Сергія Згурця
20:07
OPINION
Зоя Казанжи
Над помилками треба працювати, а не стріляти наповал
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 614-го дня війни: ЗСУ уразили ракетно-зенітний полк в Криму, а в районі Авдіївки знищили ворожий штурмовик Су-25
20:00
Огляд
Кримський міст
Коли Україна знищить Кримський міст: історія створення та прогнози ліквідації
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV