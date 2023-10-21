Менеджер повідомив дату бою Усик - Ф'юрі

Про це повідомляє Boxing King Media.

Менеджер Ф'юрі Спенсер Браун відреагував на інформацію, що Олександру Усику потрібен 14-тижневий тренувальний табір.

"Я можу вас запевнити, що це не так. Учора ввечері я розмовляв з його менеджерами про цю ситуацію. Так само зробили Френк і Джордж Воррени. У нас були тривалі розмови, але це не так, і ми на повну готуємось до 23 числа. Зараз я можу вам категорично сказати, що ми націлені на 23 грудня, тому більше нас ніхто не хвилює", - сказав Браун.

Бій Усик - Ф'юрі

Офіційна дата проведення бою Усик - Ф'юрі наразі невідома. За інформацією ESPN, поєдинок пройде у грудні 2023-го чи у січні 2024 року у Саудівській Аравії, в Ріяді.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі битимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради). 28 жовтня він зустрінеться з бійцем змішаних єдиноборств Френсісом Нганну з Франції.