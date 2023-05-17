Про це заявив менеджер важковаговика зі США Шейлі Фінкель у коментарі Sky Sports.

За його словами, Вайлдер зацікавлений у пропозиції провести бій проти Усика замість Дюбуа.

"Якби Деонтею запропонували б поєдинок проти Олександра Усика, ми, звичайно, були б зацікавлені", — сказав Фінкель.

Водночас промоутер українця Олександр Красюк заявив, що головною метою Олександра Усика на цей рік є бій за звання абсолютного чемпіона світу проти британця Тайсона Ф'юрі.

Українець має провести наступний поєдинок проти Дюбуа. Боксери не змогли у відведені терміни домовитися про бій, тому WBA (Всесвітня боксерська асоціація) призначила на 25 травня промоутерські торги, на яких визначиться організатор бою.

За інформацією інсайдера Дена Рафала, існує ймовірність, що Даніель Дюбуа не встигне до літа відновитися від травми коліна, яку він отримав у грудні 2022 року в переможному бою за титул "тимчасового" чемпіона WBA проти Кевіна Лерени з ПАР. Хоча WBA задовольнилася медичним звітом команди британця щодо стану його здоров'я, залишається питання, чи може він тренуватися на повну потужність та набрати перед боєм належну форму.

За даними Дена Рафала, на випадок, якщо Даніель Дюбуа відмовиться вийти на ринг, WBA розробила запасний план. Асоціація готова наказати Олександру Усику битися з колишнім чемпіоном WBC (Всесвітньої боксерської ради) Деонтеєм Вайлдером, який займає у рейтингу WBA перше місце.

Важковаговик зі США був чемпіоном світу WBC з 2015 до 2020 року та втратив пояс у трилогії з британцем Тайсоном Ф'юрі.

Усик також володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).