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Мені не терпиться зіграти на "Олд Траффорд", - Роналду вперше прокоментував свій трансфер в МЮ

31 серпня, 2021 вiвторок
21:05
Спорт банер Роналду на "Олд Траффорд"

Португалець Кріштіану Роналду, який повернувся в "Манчестер Юнайтед", не може дочекатись, коли вийде на поле стадіону "Олд Траффорд"

Про це повідомляє офіційний сайт "Манчестер Юнайтед".

Роналду оцінив своє повернення в МЮ.

"Ман Юнайтед" – клуб, який завжди посідав особливе місце в моєму серці, і я приголомшений усіма повідомленнями, які отримав з моменту оголошення про перехід. Мені не терпиться зіграти на "Олд Траффорд" перед повним стадіоном і знову побачити всіх уболівальників. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до команди після матчів національних збірних і сподіваюся, що попереду у нас буде дуже успішний сезон", - сказав португалець.

Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу". Разом з МЮ форвард тричі вигравав АПЛ, а також вперше тріумфував у Лізі чемпіонів.

36-річний португалець з 2018 року грав за "Ювентус". Роналду провів за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.

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