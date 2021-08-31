Мені не терпиться зіграти на "Олд Траффорд", - Роналду вперше прокоментував свій трансфер в МЮ

Про це повідомляє офіційний сайт "Манчестер Юнайтед".



Роналду оцінив своє повернення в МЮ.



"Ман Юнайтед" – клуб, який завжди посідав особливе місце в моєму серці, і я приголомшений усіма повідомленнями, які отримав з моменту оголошення про перехід. Мені не терпиться зіграти на "Олд Траффорд" перед повним стадіоном і знову побачити всіх уболівальників. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до команди після матчів національних збірних і сподіваюся, що попереду у нас буде дуже успішний сезон", - сказав португалець.



Кріштіану Роналду з 2003 до 2009 року вже виступав за "Манчестер Юнайтед", з якого перейшов до іспанського "Реалу". Разом з МЮ форвард тричі вигравав АПЛ, а також вперше тріумфував у Лізі чемпіонів.

36-річний португалець з 2018 року грав за "Ювентус". Роналду провів за туринців 134 матчі, забив 101 гол та зробив 22 результативні передачі.