Мер Борисполя вступив до лав ЗСУ
Міський голова Борисполя Київської області Володимир Борисенко пішов служити до Збройних сил України
Про це він повідомив у Facebook.
"Найголовніше для нас сьогодні - здобути перемогу. Ця боротьба вимагає дій. Від кожного з нас. Почався мій шлях як військовослужбовця ЗСУ",- йдеться в повідомленні.
Борисенко підкреслив, що на заміну загиблим та пораненим мають приходити нові люди, не важливо хто – депутати, водії чи механіки.
Хто очолить місто, поки не повідомляється.
- 17 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 15 листопада 2023 року.
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