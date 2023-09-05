Мер Борисполя вступив до лав ЗСУ

Про це він повідомив у Facebook.

"Найголовніше для нас сьогодні - здобути перемогу. Ця боротьба вимагає дій. Від кожного з нас. Почався мій шлях як військовослужбовця ЗСУ",- йдеться в повідомленні.

Борисенко підкреслив, що на заміну загиблим та пораненим мають приходити нові люди, не важливо хто – депутати, водії чи механіки.

Хто очолить місто, поки не повідомляється.