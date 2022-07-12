Мер Енергодару назвав нічні обстріли будівлі СБУ провокацією

Про це він пише у своєму Telegram.

Також мер повідомляє про хаотичні постріли, які лунали уночі в різних мікрорайонах міста: окупанти просто стріляли у повітря.

""Обстріл" будівлі СБУ – це провокація самих рашистів. Як і подальша стрілянина в повітря на вулицях міста. А достеменним є те, що обстрілювати будівлю СБУ нашим збройним силам немає жодного сенсу, оскільки вона вже тривалий час не використовується самими орками. І нашим спецслужбам про це відомо. Насправді це військові рф обстріляли і потім показали пошкодження гаражу, який знаходиться неподалік будівлі СБУ. Лишається відкритим питання, для чого їм це потрібно", – зазначає Дмитро Орлов.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня в окупованому Енергодарі дрони двічі атакували та пошкодили будівлю СБУ, зайняту військами ворога.

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