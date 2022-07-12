В окупованому Енергодарі дрони двічі атакували будівлю СБУ, зайняту військами ворога

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram.

Вночі близько 00:40 та у період із 3:40 до 4:20 відбулися дві атаки з дронів із прямим влучанням у приміщення СБУ в Енергодарі, яке зайняли війська рашистів. Будівля отримала пошкодження.

Проте, як додають на каналі Енергодару у Telegram, даних про жертви ворога немає – цю інформацію окупанти ретельно приховують.

В Україні стартували навчання перших операторів Армії дронів.

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