В окупованому Енергодарі дрони двічі атакували будівлю СБУ, зайняту військами ворога
У ніч на 12 липня в окупованому Енергодарі дрони двічі атакували та пошкодили будівлю СБУ, зайняту військами ворога
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у Telegram.
Вночі близько 00:40 та у період із 3:40 до 4:20 відбулися дві атаки з дронів із прямим влучанням у приміщення СБУ в Енергодарі, яке зайняли війська рашистів. Будівля отримала пошкодження.
Проте, як додають на каналі Енергодару у Telegram, даних про жертви ворога немає – цю інформацію окупанти ретельно приховують.
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