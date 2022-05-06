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Головна війна з Росією У Конотопі заборонена діяльність Московського патріархату, - голова міськради Семініхін
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У Конотопі заборонена діяльність Московського патріархату, - голова міськради Семініхін

6 травня, 2022 п'ятниця
10:01
війна з Росією храм УПЦ МП в Ірпені

Артем Семініхін, міський голова Конотопа, розповів, що підписав розпорядження про заборону діяльності Московського патріархату на території всієї Конотопської громади, дав завдання місцевій поліції описати майно московських храмів, опломбувати та здійснювати охорону цих об'єктів

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

Мер Конотопа зазначив, що у місті було близько десяти храмів Української православної церкви московського патріархату, і зараз йде робота по припиненню їх діяльності на території громади.

Артем Семініхін повідомив: "Готується велика нарада з силовиками, я їм дав відповідні доручення, щоб поліція зробила опис та опломбування майна у храмах. Тероборона повинна здійснювати охорону цих об'єктів. Не допускати провокацій від московських попів, щоб не покрали церковне начиння, бо це власність громади, а не московського патріархату. І другий етап, це збори громади та визначення їх приналежності до тої чи іншої конфесії, у нас свобода віросповідання".

Міський голова підкреслив, що буде робити все, щоб ця московська п'ята колона зникла з території громади Конотопа.

"Таким чином, хочу започаткувати челендж серед моїх колег, міських голів по всій Україні, щоб вони приймали такі самі розпорядження, чи то будуть рішення міських рад, чи виконкомів про заборону московського патріархату" – підкреслив Семініхін.

Мер Семініхін додав, що ті депутати, які мають домовленості з московськими попами або з їхніми кураторами з Москви, повинні по-справжньому прийняти рішення про заборону цієї церкви.

  • Раніше у Свєвєродонецьку на Луганщині священник УПЦ МП надавав росіянам інформацію про розташування, чисельність і озброєння українських військових
  • Крім того, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроєкт про заборону УПЦ МП в Україні не розглядатиметься під час війни через загрозу розколу в суспільстві

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