Стефанчук пояснив, чому під час повномасштабної війни не можна забороняти діяльність УПЦ МП

Про це Стефанчук заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, Рада не розглядатиме питання про заборону УПЦ МП, оскільки під час війни не має права приймати жодного закону, який розколює суспільство.

"Ми тривалий час обговорювали це питання в межах наших політичних фракцій і груп та домовились так: під час війни ми не маємо права приймати жодного закону, який розколює українське суспільство. Будь-який закон, який вноситься до Верховної Ради і розколює суспільство, дає поштовх до появи чи активізації внутрішніх колаборантів в державі. Цього не можна допустити, тому що українська нація має бути єдиною. Будемо розбиратися з усіма після перемоги", - сказав Стефанчук.

29 березня у Раді з'явився законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні.

11 квітня стало відомо, що священники УПЦ МП збирають підписи під зверненням до Собору предстоятелів Древніх Східних Церков "з позовом проти патріарха Кирила".

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