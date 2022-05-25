Мер Краматорська показав наслідки нічного авіаудару по місту
Вночі у Краматорську, під час оголошеної повітряної тривоги, російські окупанти завдали авіаракетного удару по спальних районах міста і приватному сектору
Про це у соцмережі повідомив міський голова Олександр Гончаренко.
Він зазначив, що зараз ще не час повертатись до Краматароську.
"Тривожна ніч у Краматорську. Авіаракетний удар по спальних районах та приватному сектору. Без жертв. Друзі, я розумію, як тяжко вам поза рідним містом. Але ворог все ближче. Небезпека не десь там, а у нас - поряд! Ще зарано повертатись, як би важко вам не було", – написав Гончаренко.
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