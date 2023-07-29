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Війна з Росією: хроніка
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Мер норвезького міста здійснив четверту велоподорож в Україну та зібрав 540 тис. грн для ЗСУ

29 липня, 2023 субота
00:27
Війна з Росією Мер міста Сокндал у Норвегії Йонас Андерсен Саєд

Очільник міста Сокндал у Норвегії Йонас Андерсен Саєд здійснив 11-денне велосипедне турне до смт Залізці на Тернопільщині, зібравши 150,4 тисячі норвезьких крон (545 тисяч гривень)

Про це повідомляє "Європейська правда".

Андерсен вирушив велосипедом із Сокндала до Залізців, які стали містами-побратимами після повномасштабного вторгнення Росії до України, пише норвезьке видання Stavanger Aftenblad.

Разом із мером Сокндала вирушило авто, яке передала норвезька ініціатива Biler til Ukraina ("Авто для України") на потреби українських Збройних Сил.

На зібрані під час велосипедного турне кошти Андерсен спільно з головою Залозецької громади Андрієм Ногою придбали два дрони Mavic, комп’ютерне обладнання для артилерії, планшети, тепловізор та генератор.

Нога розповів у Facebook, що придбані речі вже передали українським військовим, які були задоволені такими подарунками.

Як повідомляв норвезький мовник NRK, для Андерсена це – четверта подорож велосипедом до України з початку повномасштабного вторгнення. Під час кожної з них він збирав гроші на допомогу українським військовим.

Серед іншого, після першої поїздки меру Сокндала вдалось зібрати приблизно стільки ж – 150 тисяч норвезьких крон. Ці кошти врятували життя українському військовому, який міг померти без терміново придбаних ліків. Нині він перебуває на реабілітації в Німеччині.

  • 12 липня міністерство оборони Норвегії повідомило про надання Україні двох зенітно-ракетних комплексів NASAMS та тисячі мікродронів Black Hornet.
  • Раніше Норвегія передавала Україні мікродрони Black Hornet на суму на 9 млн доларів у співпраці з Великою Британією.  
  • 11 липня Норвегія збільшила фонд військової допомоги Україні до 10 млрд норвезьких крон. Також країна збільшить свій внесок у Фонд підтримки України при НАТО.

Норвегія
допомога Україні
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