Норвегія збільшила фонд військової допомоги Україні

Про це повідомляє видання Reuters.

В уряді заявили, що фонд буде збільшено на 2,5 млрд крон (239 млн дол. США) до 10 млрд норвезьких крон.

Також у заяві норвезького уряду також йдеться про те, що він збільшить свій внесок у Фонд підтримки України при НАТО.