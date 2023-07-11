Норвегія збільшила фонд військової допомоги Україні
Уряд Норвегії збільшив розмір фонду військової допомоги Україні до 10 млрд норвезьких крон на тлі російської агресії проти країни
Про це повідомляє видання Reuters.
В уряді заявили, що фонд буде збільшено на 2,5 млрд крон (239 млн дол. США) до 10 млрд норвезьких крон.
Також у заяві норвезького уряду також йдеться про те, що він збільшить свій внесок у Фонд підтримки України при НАТО.
- Міністерство освіти й науки Норвегії у вівторок, 4 липня, видало постанову, яка дозволяє відкривати тимчасові центри денного перебування дітей, призначені для біженців з України.
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