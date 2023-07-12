Про це йдеться у заяві міністерства оборони Норвегії 12 липня.

Уряд Норвегії вирішив передати Україні пакет підтримки NASAMS, що включає два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини, щоб підвищити ефективність вже переданих Україні засобів протиповітряної оборони.

"Протиповітряна оборона є однією з найбільш пріоритетних потреб української сторони. Україна потребує захисту від російських повітряних і ракетних атак. Хороші оперативні результати NASAMS означають, що протиповітряна оборона загалом і NASAMS зокрема є дуже бажаною для української сторони", - зазначив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам.

Міністр оборони також повідомив, що Україна отримає 1000 комплектів розвідувальних безпілотників, які успішно зарекомендували себе на полі бою.

"Безпілотник норвезької компанії Teledyne FLIR є лідером світового ринку. Він використовується в низці країн-союзників, включаючи США і Велику Британію. Безпілотник використовується для розвідки та ідентифікації цілей. Він простий в управлінні, надійний в будь-яких умовах, його важко виявити та він особливо добре підходить для ведення бойових дій в умовах міських боїв", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська влада попросила цей тип обладнання для боротьби з російським вторгненням.

Довідково. Мікродрон Black Hornet важить 32 грами. Його почали виготовляти у 2007 році й відтоді більш ніж 40 клієнтів по усьому світу отримали понад 14 000 дронів Black Hornet в різних версіях. Найбільшим замовником такого типу дронів є США. Норвегія отримала Black Hornet у 2015 році, зараз вони активно впроваджуються в норвезьку армію.