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Мер Тбілісі заявив, що Грузія не отримала статусу кандидата в члени ЄС через відмову від санкцій проти РФ

1 травня, 2023 понедiлок
13:57
Світ грузія

Мер Тбілісі Каха Каладзе вважає, що Грузія заслужила на статус кандидата в члени ЄС більше, ніж Україна, але не отримала його нібито з політичних мотивів

Про це пише "Грузія Online".

На переконання Каладзе, Грузія "випереджає Молдову та Україну за всіма параметрами", але не отримала статусу кандидата в члени ЄС через відмову запровадити санкції проти Росії.

"Звичайно, першою, хто заслуговував на цей статус, була Грузія – ми можемо перевірити це за всіма параметрами. Не подумайте, я не докоряю країні, яка сьогодні перебуває у вогні війни. Навпаки, я завжди буду радий успіху України та українців, але якщо подивитися на реальність з усіма цифрами та параметрами, то Грузія першою зробила конкретні кроки в плані здійснення реформ, боротьби з корупцією… Однак це було політичне рішення, і суспільство розуміло, чому було його було прийнято — тому що уряд Грузії є для них проблемою. Тому що вона не приєднується до санкцій, не починає війну, не відкриває другий фронт у Грузії", - сказав політик.

Він наголосив, що санкції проти РФ суперечать національним інтересам Грузії.

  • Наприкінці лютого президентка Грузїї Саломе Зурабішвілі заявила, що уряд країни загнав себе в ізоляцію своєю нейтральною політикою щодо України на тлі широкомасштабної агресії РФ.
Новини
ЄС
Грузія
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