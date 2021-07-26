Мер Запоріжжя звернувся до Разумкова: 5 фракцій міськради ігнорують сесії

Про це він написав у Facebook.

"Більше ніж місяць представники "Слуги народу", "ОПЗЖ", "Європейської солідарності", "Нової політики" і "Партії Шарія" не приходять на засідання, а отже, не виконують норми закону України "Про статус депутатів місцевих рад", - написав Буряк.



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Він додав, що відмова від виконання обов'язків є підставою для припинення повноважень.

"Запоріжжя чекає відповідної реакції від Верховної Ради" - йдеться в повідомленні.

