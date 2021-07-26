Мер Запоріжжя звернувся до Разумкова: 5 фракцій міськради ігнорують сесії
Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова через невідвідування понад місяць сесій міської ради депутатами п'яти фракції
Про це він написав у Facebook.
"Більше ніж місяць представники "Слуги народу", "ОПЗЖ", "Європейської солідарності", "Нової політики" і "Партії Шарія" не приходять на засідання, а отже, не виконують норми закону України "Про статус депутатів місцевих рад", - написав Буряк.
Читайте також: Мер Запоріжжя Буряк доручив підготувати обґрунтування, коли можливий розпуск міської ради
Він додав, що відмова від виконання обов'язків є підставою для припинення повноважень.
"Запоріжжя чекає відповідної реакції від Верховної Ради" - йдеться в повідомленні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.9
Купівля 26.9Продаж 27.13
-
EUR
Купівля 31.63Продаж 32.03
- Актуальне
- Важливе