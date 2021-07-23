Мер Запоріжжя Буряк доручив підготувати обґрунтування, коли можливий розпуск міської ради
Мер Запоріжжя Володимир Буряк доручив підготувати обґрунтування розпуску міської ради, яка не може провести сесію від 30 червня
Про це повідомляє Радіо Свобода.
23 липня у Запоріжжі мала відбутися сесія міськради, скликана Буряком.
Втім, кворуму для її проведення не було: в залі сесійних засідань зареєструвалося лише 14 депутатів від промерської партії "Єднання". Після проведення реєстрації депутатів мер міста звернувся з промовою до них і працівників мерії.
"Я хотів би доручити юридичному управлінню підготувати мені таке питання. Депутати сесію прогулюють. Дайте мені юридичне обґрунтування, коли можливий розпуск ради, після яких дій і протягом якого часу", – сказав Буряк.
Відповідно до статті 78 закону України "Про місцеве самоврядування", повноваження міської ради можуть бути достроково припинені, зокрема, в разі, якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим законом (сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал).
Відповідно, сесія міської ради має бути проведена не пізніше ніж на початку вересня – в іншому разі мер Запоріжжя матиме право звернутися до парламенту щодо розпуску міської ради.
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