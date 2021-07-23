Мер Запоріжжя Буряк доручив підготувати обґрунтування, коли можливий розпуск міської ради

Про це повідомляє Радіо Свобода.

23 липня у Запоріжжі мала відбутися сесія міськради, скликана Буряком.

Втім, кворуму для її проведення не було: в залі сесійних засідань зареєструвалося лише 14 депутатів від промерської партії "Єднання". Після проведення реєстрації депутатів мер міста звернувся з промовою до них і працівників мерії.

"Я хотів би доручити юридичному управлінню підготувати мені таке питання. Депутати сесію прогулюють. Дайте мені юридичне обґрунтування, коли можливий розпуск ради, після яких дій і протягом якого часу", – сказав Буряк.

Відповідно до статті 78 закону України "Про місцеве самоврядування", повноваження міської ради можуть бути достроково припинені, зокрема, в разі, якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим законом (сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал).

Відповідно, сесія міської ради має бути проведена не пізніше ніж на початку вересня – в іншому разі мер Запоріжжя матиме право звернутися до парламенту щодо розпуску міської ради.