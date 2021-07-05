Мережа АЗС Glusco відновила роботу
Мережа автозаправних станцій (АЗС) Glusco 4 липня відновила роботу
Про це повідомляє галузеве видання enkorr.
Згідно з повідомленням, станом на 9:30 мережа автозаправних станцій Glusco відновила реалізацію нафтопродуктів після 155-денної перерви, пов'язано з рішенням влади.
"Сьогодні з 00:00 заправки працюють у повноцінному режимі, включаючи продаж палива", - цитує видання топ-менеджера мережі, який побажав залишитися неназваним.
Він додав, що відновлення діяльності стало можливим після врегулювання у судовому порядку.
Утім, згодом видання повідомило, що станом на 11:00 мережа знову припинила продаж бензинів і дизельного пального на своїх АЗС і продовжила реалізацію лише зрідженого газу і супутніх товарів у пристанційних магазинах.
У виданні також зауважили, що на станціях закрита фірмова символіка Glusco.
- Нагадаємо, 11 березня СБУ провела понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення компанії, яку пов'язують з нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.
- Раніше також повідомлялося, що український бізнес Glusco буде продано азербайджанській компанії Socar.
- Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснафта", який у 2016 році купив міжнародний трейдер Proton Energy Group S.A. На сьогодні мережа нараховує 126 АЗС і шість нафтобаз.
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