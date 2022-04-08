Мережа меблевих магазинів JYSK оголосила про зупинку роботи в Білорусі
Данська мережа меблевих магазинів JYSK заявила, що зупиняє роботу в Білорусі
Про це повідомляє офіційний сайт компанії JYSK.
"З 18 квітня тимчасово буде призупинена робота магазинів та веб-сайту JYSK Білорусь до подальшого повідомлення. Зараз на сайті ви можете переглядати товари, але оформлення замовлень уже недоступне. Замовлення, оформлені раніше, будуть виконані", - йдеться у повідомленні на білоруській версії сайті.
- 30 березня данська мережа магазинів меблів та товарів для дому JYSK , яка з 3 березня призупинила роботу в Росії, оголосила про повний вихід з російського ринку.
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