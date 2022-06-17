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Головна війна з Росією Мережею шириться документ нібито від МОН про списки випускників призовного віку, - РНБО

Мережею шириться документ нібито від МОН про списки випускників призовного віку, - РНБО

17 червня, 2022 п'ятниця
15:31
війна з Росією призов

В соцмережах ворог ширить лист з наказом керівникам закладів освіти скласти списки випускників призовного віку з оцінками військово-патріотичного виховання

Про це інформує в телеграмі пресслужба Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

"В соціальних мережах активно поширюється лист, нібито підписаний заступницею міністра освіти і науки Вірою Роговою, щодо доручення керівникам закладів освіти скласти списки випускників призовного віку з характеристиками оцінки військово-патріотичного виховання", - йдеться в повідомленні.

Ворог застосовує інформаційну війну проти українців, аби знизити рівень довіри до державної влади.

"Для підробки листа був використаний офіційний бланк Міністерства, номер оригінального листа та QR-код, присвоєний системою електронного документообігу", - йдеться в повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації просять перевіряти підозрілі документи у соцмережах і вірити виключно офіційним сайтам.

  • Центр протидії дезінформації спростовує найпоширеніші фейки про вручення повісток від військкомату. Зокрема про вручення повісток на вулиці, не отримання фактичного повідомлення та відрядження на війну відразу після повістки.

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РНБО
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