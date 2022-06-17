Мережею шириться документ нібито від МОН про списки випускників призовного віку, - РНБО
В соцмережах ворог ширить лист з наказом керівникам закладів освіти скласти списки випускників призовного віку з оцінками військово-патріотичного виховання
Про це інформує в телеграмі пресслужба Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.
"В соціальних мережах активно поширюється лист, нібито підписаний заступницею міністра освіти і науки Вірою Роговою, щодо доручення керівникам закладів освіти скласти списки випускників призовного віку з характеристиками оцінки військово-патріотичного виховання", - йдеться в повідомленні.
Ворог застосовує інформаційну війну проти українців, аби знизити рівень довіри до державної влади.
"Для підробки листа був використаний офіційний бланк Міністерства, номер оригінального листа та QR-код, присвоєний системою електронного документообігу", - йдеться в повідомленні.
У Центрі протидії дезінформації просять перевіряти підозрілі документи у соцмережах і вірити виключно офіційним сайтам.
- Центр протидії дезінформації спростовує найпоширеніші фейки про вручення повісток від військкомату. Зокрема про вручення повісток на вулиці, не отримання фактичного повідомлення та відрядження на війну відразу після повістки.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.54
Купівля 34.54Продаж 35.33
-
EUR
Купівля 36Продаж 37.25
- Актуальне
- Важливе