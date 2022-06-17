Про це інформує в телеграмі пресслужба Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

"В соціальних мережах активно поширюється лист, нібито підписаний заступницею міністра освіти і науки Вірою Роговою, щодо доручення керівникам закладів освіти скласти списки випускників призовного віку з характеристиками оцінки військово-патріотичного виховання", - йдеться в повідомленні.



Ворог застосовує інформаційну війну проти українців, аби знизити рівень довіри до державної влади.



"Для підробки листа був використаний офіційний бланк Міністерства, номер оригінального листа та QR-код, присвоєний системою електронного документообігу", - йдеться в повідомленні.



У Центрі протидії дезінформації просять перевіряти підозрілі документи у соцмережах і вірити виключно офіційним сайтам.

Центр протидії дезінформації спростовує найпоширеніші фейки про вручення повісток від військкомату. Зокрема про вручення повісток на вулиці, не отримання фактичного повідомлення та відрядження на війну відразу після повістки.

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