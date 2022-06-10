Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

"Зупинили на вулиці та вручили повістку. Законом таке не передбачено!" – це насправді не так, наголошують в ЦПД, адже українці під час загальної мобілізації отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання, роботи, а й на вулицях або блокпостах. Це не суперечить закону.



Призовників лякає відряджання на фронт відразу після отримання повістки.



"У повістці визначається дата і час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії. Вручення повістки не означає мобілізацію. Насамперед виклик до військкомату – для перевірки даних громадянина і визначення його придатності до служби", – пояснюють в пресслужбі.



Крім того, дехто думає, що зіпсувавши повістку, можна сховатись та не з'являтися у військкомат. Утім за неявку без поважних причин передбачений штраф від 1 700 до 3 400 грн.



"За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації загрожує кримінальна відповідальність від 3 до 5 років", – додають у ЦПД.

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