Мерія Чернівців демонтує "радянські" атракціони у середмісті, з яких сміються у мережі

Проте натомість уже не будуть встановлювати нічого: не вистачить часу. Про це під часу звіту про перший рік роботи міської влади повідомив заступник Чернівецького міського голови Юрій Лесюк, пише сьогодні, 26 грудня 2021 року, місцева газета Молодий буковинець.



Посадовець не став заперечувати кепський вигляд атракціонів і назвав їх "неподобством". Разом з тим, Лесюк пояснив, що побачене стало несподіванкою не лише для чиновників, а й для самого переможця конкурсу.







"Безумовно, ми бачили то неподобство, яке підрядники назвали атракціонами. Як пояснив переможець конкурсу, деякою мірою це було несподівано, що в такому вигляді приїхали атракціони. Обіцянки були інші. Тому зараз ці старезні атракціони демонтують і будуть вивезені. Інше питання, що зараз уже немає часу, щоб їх замінити чимось цікавим", - зазначив Юрій Лесюк.



Він додав, що пропозицію розглядали в комплексі і були представлені три зони відпочинку для чернівчан. Одна з зон, а саме атракціони у сквері Дня вишиванки, стала місцем, в якому "підвели самого переможця конкурсу".



За словами Лесюка, переможець сплатив до міського бюджету близько 100 тис. грн.



Зазначимо, що у мережі висміяли вигляд атракціонів. Декому здавалося, що це "повернулися 90-ті", інші називали їх "привезеними з Чорнобиля". Ще хтось називав їх "металобрухтом" або "ретроградом".



Крім того, атракціони виглядають дуже вживаними, не привабливими, а в окремих випадках - небезпечними для життя і здоров'я.



























Світлини - Promin.cv.ua





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