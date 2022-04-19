Мінсоцполітики виділило кошти на допомогу деокупованим мешканцям Київщини та Сумщини

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

"Мінсоцполітики профінансувало надання допомоги 114 тисячам людей в деокупованих населених пунктах Київської та Сумської областей за рахунок коштів, які надходять на гуманітарний рахунок, відкритий НБУ Мінсоцполітики", - йдеться в повідомленні.

Так, на забезпечення продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни та іншими товарами першої необхідності спрямовано:

4,4 млн грн на потреби близько 25 тис. жителів Ірпінського району Київської області за клопотанням Ірпінської міської ради;

більше як 7 млн грн - 20 тис. жителів Бучанського району Київської області за клопотанням Бучанської міської ради;

6,4 млн грн - 24 тис. жителів Димерського району Київської області за клопотанням Димерської селищної ради;

майже 7 млн грн - 12 тис. жителів селища Коцюбинське Київської області за клопотанням виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради;

12,5 млн грн - 27 тис. жителів Тростянецької територіальної громади за клопотанням виконавчого комітету Тростянецької міської ради;

0,5 млн грн - 5,5 тис. жителів Охтирської територіальної громади за клопотанням виконавчого комітету Охтирської міської ради.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна зазначила, що наразі в Кабміні доопрацьовується рішення, яке забезпечить людям з деокупованих територій окрім гуманітарної допомоги також надання одноразової грошової допомоги на невідкладні потреби.

"Якщо ж у людей зруйноване житло або пошкоджене так, що не придатне до проживання, і вони подали заяву на відшкодування відповідних втрат, то їм надаватиметься статус внутрішньо переміщеної особи, навіть якщо вони не переїжджали в інший населений пункт. І вони також зможуть отримати допомогу на проживання. А надалі – компенсацію вартості пошкодженого житла", - наголосила Лазебна.

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