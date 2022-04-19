Мінсоцполітики виділило кошти на допомогу деокупованим мешканцям Київщини та Сумщини
Мінсоцполітики профінансувало допомогу для 114 тис. жителів деокупованих територій Київської та Сумської областей
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.
"Мінсоцполітики профінансувало надання допомоги 114 тисячам людей в деокупованих населених пунктах Київської та Сумської областей за рахунок коштів, які надходять на гуманітарний рахунок, відкритий НБУ Мінсоцполітики", - йдеться в повідомленні.
Так, на забезпечення продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни та іншими товарами першої необхідності спрямовано:
- 4,4 млн грн на потреби близько 25 тис. жителів Ірпінського району Київської області за клопотанням Ірпінської міської ради;
- більше як 7 млн грн - 20 тис. жителів Бучанського району Київської області за клопотанням Бучанської міської ради;
- 6,4 млн грн - 24 тис. жителів Димерського району Київської області за клопотанням Димерської селищної ради;
- майже 7 млн грн - 12 тис. жителів селища Коцюбинське Київської області за клопотанням виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради;
- 12,5 млн грн - 27 тис. жителів Тростянецької територіальної громади за клопотанням виконавчого комітету Тростянецької міської ради;
- 0,5 млн грн - 5,5 тис. жителів Охтирської територіальної громади за клопотанням виконавчого комітету Охтирської міської ради.
Міністр соціальної політики України Марина Лазебна зазначила, що наразі в Кабміні доопрацьовується рішення, яке забезпечить людям з деокупованих територій окрім гуманітарної допомоги також надання одноразової грошової допомоги на невідкладні потреби.
"Якщо ж у людей зруйноване житло або пошкоджене так, що не придатне до проживання, і вони подали заяву на відшкодування відповідних втрат, то їм надаватиметься статус внутрішньо переміщеної особи, навіть якщо вони не переїжджали в інший населений пункт. І вони також зможуть отримати допомогу на проживання. А надалі – компенсацію вартості пошкодженого житла", - наголосила Лазебна.
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