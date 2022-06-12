Мешканців Енергодару попереджають про провокації 12 червня

Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

Українцям краще не відвідувати масові заходи 12 червня.

"За інсайдерською інформацією від джерел, що наближені до діяльності спеціальних служб України, з боку спец служб РФ у тимчасово окупованих містах Запорізької області - відносно громадян України готуються провокації. Закликаю, задля Вашої безпеки, протягом 12 червня не відвідувати в Енергодарі масові заходи, які плануються проводитись рашистами!!!", - йдеться в повідомленні мера.

8 червня Росія викрала 20 мешканців окупованого Енергодару, з них 11 - співробітники Запорізької АЕС.

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