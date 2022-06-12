Мешканців Енергодару попереджають про провокації 12 червня
У неділю, 12 червня, російські окупанти готують провокації в Енергодарі
Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.
Українцям краще не відвідувати масові заходи 12 червня.
"За інсайдерською інформацією від джерел, що наближені до діяльності спеціальних служб України, з боку спец служб РФ у тимчасово окупованих містах Запорізької області - відносно громадян України готуються провокації. Закликаю, задля Вашої безпеки, протягом 12 червня не відвідувати в Енергодарі масові заходи, які плануються проводитись рашистами!!!", - йдеться в повідомленні мера.
- 8 червня Росія викрала 20 мешканців окупованого Енергодару, з них 11 - співробітники Запорізької АЕС.
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