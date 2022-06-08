Росія продовжує викрадати людей в окупованому Енергодарі, зокрема викрала 11 працівників ЗАЕС, - Енергоатом
Росія викрала 20 мешканців окупованого Енергодару, з них 11 - співробітники Запорізької АЕС
Про це повідомив Енергоатом у телеграм.
"У тимчасово окупованому Енергодарі рашистські окупанти продовжують викрадати людей", - йдеться у повідомленні.
За останній тиждень російські окупанти в Енергодарі затримали та вивезли в невідомому напрямку близько 20 енергодарців, 11 з них – працівники Запорізької АЕС, зазначив Енергоатом.
Місце їхнього перебування наразі невідоме.
- Нагадаємо, МАГАТЕ намагається будь-що потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там окупантів і схвалити їхні дії.
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