Про це повідомив Енергоатом у телеграм.

"У тимчасово окупованому Енергодарі рашистські окупанти продовжують викрадати людей", - йдеться у повідомленні.

За останній тиждень російські окупанти в Енергодарі затримали та вивезли в невідомому напрямку близько 20 енергодарців, 11 з них – працівники Запорізької АЕС, зазначив Енергоатом.

Місце їхнього перебування наразі невідоме.

Нагадаємо, МАГАТЕ намагається будь-що потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там окупантів і схвалити їхні дії.

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