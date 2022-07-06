Мешканців Лисичанська росіяни вивозять у фільтраційні табори, - Верещук

Про це заявила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Там залишилося 10-12 тисяч людей. Більшості вдалося евакуюватися. І я мушу визнати — в них була можливість евакуюватися. Там залишилися люди, які з певних причин, я не буду зараз давати оцінок, але й об’єктивних, і, напевно, часто і суб’єктивних, залишилися. І те, що зараз з ними відбувається, на жаль, це той сумний наслідок, коли люди не чули та не слухали владу, коли ми казали й влаштовували їм можливості для евакуації", - заявила Верещук.

Урядовець також повідомила, що мешканців Лисичанська росіяни вивозять у фільтраційні табори.

"Їх забирають у фільтраційні табори, проводять прискіпливу перевірку на патріотичність чи належність до Збройних сил, чи родичі воювали, чи в ТрО, чи татуювання є, чи ще щось, чи навіть відео, чи пост у Фейсбуці, що б близько нагадувало про українську позицію".

"Вони або "на підвалі", їх б’ють, катують і за якийсь час випускають, нічого не довівши", - додала Верещук. - Це дуже принизливо, дуже страшно і боляче, але це є, і ми маємо про це говорити".

"Тому я завжди закликаю евакуюватися, виїхати, як тільки буде перша можливість, не вірити окупантам жодному слову. Вони прийшли з бідою, вони прийшли нас знищувати", - резюмувала Ірина Верещук.

5 липня британська розвідка спрогнозувала, як вплине на битву за Донбас захоплення РФ Лисичанська.

5 липня в ISW припустили, що війська Російської Федерації готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте виснажені після боїв за Лисичанськ окупанти навряд чи зможуть досягти успіху.

Військовослужбовець ЗСУ Орест Каракевич вважає, що у ситуації, яка склалася на цій ділянці фронту відійти від Лисичанська було єдиним правильним рішенням

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