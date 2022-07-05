Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

У британській розвідці констатували, що відносно швидке захоплення Лисичанська Росією поширило її контроль практично на всю територію Луганської області. Це дозволило кремлю стверджувати про значний прогрес у досягненні проголошеної політичної мети у війні з Україною - повної окупації Луганщини та Донеччини.

"На відміну від попередніх етапів війни, Росія досягла достатньо ефективної координації між принаймні двома угрупованнями сил: центральним, яке, ймовірно, очолив генерал-полковник Олександр Лапін та південним, ймовірно, під керівництвом нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна", - зазначили у розвідці.

Водночас британці зауважили, що українські сили відійшли з Лисичанська в належному порядку, відповідно до раніше затверджених планів.

"Утримувані райони Сєверодонецька та Лисичанська складалися з виступу, який росіяни могли атакувати з трьох сторін. Існує реалістична ймовірність, що українські сили тепер зможуть відступити на більш придатну для оборони випрямлену лінію фронту. Битва за Донбас характеризується повільними темпами просування та масованим застосуванням Росією артилерії, якою зрівнюються із землею міста. Бойові дії в Донецькій області майже напевно триватимуть у такому ключі", - дійшли висновку в британській розвідці.

5 липня у ISW припустили, що війська Російської Федерації готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте виснажені після боїв за Лисичанськ окупанти навряд чи зможуть досягти успіху.

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