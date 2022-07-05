English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Британська розвідка спрогнозувала, як вплине на битву за Донбас захоплення РФ Лисичанська

Британська розвідка спрогнозувала, як вплине на битву за Донбас захоплення РФ Лисичанська

5 липня, 2022 вiвторок
09:26
війна з Росією Лисичанськ

Після захоплення Лисичанська на Луганщині Росія продовжить застосовувати аналогічну тактику на Донеччині та просуватися вперед, знищуючи міста за допомогою артилерії

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

У британській розвідці констатували, що відносно швидке захоплення Лисичанська Росією поширило її контроль практично на всю територію Луганської області. Це дозволило кремлю стверджувати про значний прогрес у досягненні проголошеної політичної мети у війні з Україною - повної окупації Луганщини та Донеччини. 

"На відміну від попередніх етапів війни, Росія досягла достатньо ефективної координації між принаймні двома угрупованнями сил: центральним, яке, ймовірно, очолив генерал-полковник Олександр Лапін та південним, ймовірно, під керівництвом нещодавно призначеного генерала Сергія Суровікіна", - зазначили у розвідці. 

Водночас британці зауважили, що українські сили відійшли з Лисичанська в належному порядку, відповідно до раніше затверджених планів. 

"Утримувані райони Сєверодонецька та Лисичанська складалися з виступу, який росіяни могли атакувати з трьох сторін. Існує реалістична ймовірність, що українські сили тепер зможуть відступити на більш придатну для оборони випрямлену лінію фронту. Битва за Донбас характеризується повільними темпами просування та масованим застосуванням Росією артилерії, якою зрівнюються із землею міста. Бойові дії в Донецькій області майже напевно триватимуть у такому ключі", - дійшли висновку в британській розвідці. 

  • 5 липня у ISW припустили, що війська Російської Федерації готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте виснажені після боїв за Лисичанськ окупанти навряд чи зможуть досягти успіху. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Донбас
російська армія
Луганщина
Сєверодонецьк
Лисичанськ
Донеччина
Велика Британiя
Читайте також:
На фото Владимир Зеленский
3 липня, 2022 неділя
"Небезпечний сигнал для білоруського народу": Зеленський прокоментував заяву Лукашенка
путін путлер
4 липня, 2022 понедiлок
Розвідка розкрила два варіанти, за яких впаде режим Путіна в Росії
Гаррі Каспаров
2 липня, 2022 субота
Лукашенко нападе на Україну. Рахунок пішов на дні, - Каспаров
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.68
    Купівля 34.68
    Продаж 35.43
  • EUR
    Купівля 35.9
    Продаж 37.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
5 липня
10:16
Ексклюзив
Рашисти почали вивозити вкрадене українське зерно з Бердянська
Ситуація з судном, яке затримали у Туреччині, буде індикатором того, як країна поведе себе далі з краденим із України зерном, - експерт Семиволос
10:10
Обстріляні будинки в Бахмуті
На Донеччині за добу росіяни вбили 2 мирних жителів, ще четверо поранені
10:06
Ексклюзив
окупанти танк
Росіяни зараз будуть перегруповуватись, щоб потім "віджати" Бахмутський і Слов'янський напрямки, - офіцер тероборони Луганщини
09:52
Брітні Грайнер
Заарештована у РФ олімпійська чемпіонка зі США попросила про порятунок у Байдена
09:51
Окупанти завдали ракетного удару по навчальному закладу у Харкові
09:23
Ексклюзив
ЗСУ
У серпні ситуація на лінії фронту може стабілізуватись, а ЗСУ розпочати контрнаступ, - Згурець
09:15
Інфографіка
гривня долар
Курс валют 5 липня: ціна долара і євро
08:53
На Миколаївщині росіяни за добу обстріляли Баштанський та Миколаївський райони: зруйновано будинок
08:45
Операції з золотом
Японія запровадила ембарго на російське золото
08:44
Ексклюзив
Херсон
Окупанти на Херсонщині створили уряд з колаборантів, - радник голови ОВА Хлань
08:30
Шотландія та Уельс нададуть Україні військову допомогу на 100 млн фунтів, - Джонсон
08:29
окупанти
Окупанти вдаються до самоскалічень та симуляцій, аби повернутись живими до РФ, - Генштаб ЗСУ
08:05
Оновлено
Миколаїв
Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву
07:52
Оновлено
Росіяни випустили 7 ракет по Дніпропетровщині, 6 з них збила ППО
07:44
В Австралії через повінь у Сіднеї евакуювали 50 тис. людей
07:42
України та гаубиця М109А3
ЗСУ відкинули ворога під Долиною, проте він штурмує у напрямках Новолуганського і Спірного, - Генштаб
07:18
Японія
Китайський і російський кораблі увійшли в прилеглі води Японії. У Токіо висловили протест Пекіну
06:42
окупант
Росіяни готують наступ на Бахмут і Сіверськ, але вірогідність досягти успіху сумнівна, - ISW
06:30
Байден
Байден про стрілянину на параді в Чикаґо: я не відмовлюсь від боротьби з епідемією збройного насильства
06:00
Італія
Італія оголосила надзвичайний стан на півночі країни
05:40
Лист Карла ХІІ про визнання незалежності Запорізької Січі
Прем'єрка Швеції передали Україні копію листа Карла XII про визнання незалежності Запорізької Січі
05:06
Борис Джонсон
Саміт НАТО у Мадриді "перевершив усі очікування", - Борис Джонсон
04:44
фейк фейкові новини
Мінування мостів ЗСУ та "смерть" долара і євро: ЦПД оприлюднив нові фейки роспропаганди
04:29
Оновлено
Ракетний обстріл Дніпра
Майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу
04:13
Швеція Фінляндія НАТО
Переговори Фінляндії та Швеції про вступ до НАТО завершено
03:50
путін путлер
У Путіна паталогічний страх за своє здоров'я. Оточення перевіряють на глисти, стафілокок та грип, а його супроводжують десятки лікарів
03:08
російська техніка
Впродовж 4 липні ЗСУ знищили на Півдні 30 загарбників, 2 склади боєприпасів і техніку ворога
02:45
Британія Україна
Шість пропагандистів і "новинний" сайт. Велика Британія внесла нові санкції проти РФ
02:27
вибух ракети Alpha
ЗСУ на Харківщині знищили особовий склад, бронетехніку та склад боєприпасів окупанта, - Синєгубов
02:07
Журналісти знайшли докази продажі українського зерна Туреччині
Дані супутників підтверджують, що Росія вивозить крадене українське зерно в Туреччину, – "Схеми"
01:44
На фото працівники, які прибули на місце події
Підозрюваного у здійсненні стрілянини в Копенгагені обстежать у психлікарні
01:22
Маріуполь драмтеатр
Європейський інвестиційний банк допоможе у післявоєнній відбудові Маріуполя
01:02
Окупанти призначили "главою уряду" Херсонщини колишнього ФСБшника з Калінінградської області
00:50
Американська зброя для України
Українцям потрібна зброя, а не білі прапори, - The Times
00:44
Аерофлот
Збитки до 50 млрд рублів. Найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" теж відмовилась виплачувати дивіденди
00:36
Річард Бренсон
Перемоги не буде, якщо Путін відчуває, що має перевагу, - Бренсон
00:23
Наслідки обстрілу Сумської області
Російські війська завдали ракетного удару по Сумській області: є поранені
00:15
Віталій Кім
Путін не відмовився від планів захопити південь України, — Кім
00:04
"Насправді багато західного озброєння вже в Україні", - Курт Волкер
2022, понедiлок
4 липня
23:52
Алар Каріс
Президент Естонії не підтримує повного розриву відносин Заходу з РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV