Росіяни готують наступ на Бахмут і Сіверськ, але вірогідність досягти успіху сумнівна, - ISW
Війська Російської Федерації готують наступ на Бахмут і Сіверськ, проте виснажені армійці після боїв за Лисичанськ навряд чи зможуть досягти успіху
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни ISW.
Окупаційні війська, ймовірно, будуть продовжувати просуватися на захід від траси Бахмут - Лисичанськ, щоб в результаті пройти в Бахмут і Сіверськ, хоча їх здатність зробити це успішно після втрат, понесених при спробі взяти Лисичанськ, сумнівна, кажуть аналітики.
Дані системи дистанційного зондування NASA Fire Information for Resource Management System зафіксували ряд пожеж біля спірного, Клинового і Вугледарської електростанції 4 липня.
Як зазначають в Інституті, ЗСУ все частіше атакують російську військову інфраструктуру за допомогою вогню по непрямому наведенню і з наданих США систем HIMARS в глибині окупованих територій. Наданий Заходом HIMARS демонструє, як Західна військова допомога надає Україні нові й необхідні військові можливості.
Ключові тези зі звіту ISW
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Російське керівництво може висувати умови для оперативної паузи після захоплення Лисичанська та кордону Луганської області.
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Окупанти зміцнюють територіальний та адміністративний контроль над Сєверодонецьком і Лисичанськом.
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Російські війська продовжували наступальні дії на схід від Бахмута для підготовки наступу на Бахмут і Сіверськ.
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Росіяни продовжували обмежені та безуспішні наступи на північ від Харкова.
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Українські партизани спрямовані на російські залізничні лінії навколо Мелітополя та Токмака.
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Російське керівництво може висувати умови для призову громадян України, які проживають на окупованих територіях.
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