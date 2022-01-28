Мешканця Луганщини викрили на торгівлі вогнепальною зброєю

Про це повідомляє Нацполіція Луганщини.



Чоловік, 60 років, перероблював і збував вогнпальну зброю на території Луганської області.



За зібраними поліцією матеріалами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



Правоохоронці здійснили оперативну закупівлю в чоловіка. Експертиза довела, що це вогнепальна зброя, придатна до стрільби, з елементами кустарної переробки пневматичного пістолета, та бойові набої.



У ході обшуків вилучили кілька одиниць зброї з ознаками переробки, складові, заготовки і знаряддя для виготовлення, переробки та ремонту вогнепальної зброї. Їх скерували на експертизу.



Зловмиснику оголосили підозру. Йому загрожує до семи років за ґратами. Зараз тривають слідчі дії з метою встановлення походження зброї та боєприпасів.



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