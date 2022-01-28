Мешканця Луганщини викрили на торгівлі вогнепальною зброєю
Поліція затримала жителя Рубіжного, Луганської області, який продавав вогнепальну зброю
Про це повідомляє Нацполіція Луганщини.
Чоловік, 60 років, перероблював і збував вогнпальну зброю на території Луганської області.
За зібраними поліцією матеріалами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці здійснили оперативну закупівлю в чоловіка. Експертиза довела, що це вогнепальна зброя, придатна до стрільби, з елементами кустарної переробки пневматичного пістолета, та бойові набої.
У ході обшуків вилучили кілька одиниць зброї з ознаками переробки, складові, заготовки і знаряддя для виготовлення, переробки та ремонту вогнепальної зброї. Їх скерували на експертизу.
Зловмиснику оголосили підозру. Йому загрожує до семи років за ґратами. Зараз тривають слідчі дії з метою встановлення походження зброї та боєприпасів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.56
Купівля 28.56Продаж 28.92
-
EUR
Купівля 31.78Продаж 32.29
- Актуальне
- Важливе