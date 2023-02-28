Мессі вдруге став найкращим футболістом року за версією FIFA

Про це було оголошено на церемонії The Best FIFA Football Awards у Парижі (Франція), передає Укрінформ.

Іншими переможцями у номінаціях The Best FIFA Football Awards-2022:

найкращий гравець (жінки) - Алексія Путельяс (Іспанія, "Барселона")

найкращий тренер (чоловіки) - Ліонель Скалоні (збірна Аргентини), який здобув з командою трофей ЧС-2022;

найкращий тренер (жіночий футбол) - Саріна Вігман (Нідерланди, збірна Англії);

найкращий воротар (чоловіки) - Еміліано Мартінес (Аргентина, "Астон Вілла");

найкращий воротар (жінки) - Мері Ерпс (Англія, "Манчестер Юнайтед");

премія Пушкаша за найкращий гол - футболіст-ампутант Марцин Олекси (Польща, "Варта", Познань);

приз фейр-плей - Лука Лочошвілі (Грузія);

нагорода найкращим фанатам року - вболівальники збірної Аргентини;

символічна збірна (чоловіки) - Тібо Куртуа, Ашраф Хакімі, Жоау Канселу, Вірджил Ван Дейк, Каземіро, Лука Модрич, Кевін Де Брюйне, Ліонель Мессі, Карім Бензема, Ерлінг Холанд, Кіліан Мбаппе;

символічна збірна (жінки): Крістіан Ендлер, Люсі Бронз, Мапі Леон, Венді Ренар, Лея Вільямсон, Лена Обердорф, Алексія Путельяс, Кіра Уолш, Сем Керр, Бет Мід, Алекс Морган.

Для Мессі це друга подібна нагорода. Раніше він ставав найкращим футболістом року за версією FIFA у 2019-му.

Відзначимо, що протягом 2022 року аргентинський талант виграв на клубному рівні Чемпіонат Франції у складі ПСЖ. Зі збірною Аргентини він виграв Чемпіонат світу 2022.

До фінальної трійки номінантів окрім Мессі також увійшли двоє французів: Кіліан Мбаппе та Карім Бензема.