Meta представила оновлений логотип Facebook

Про це компанія повідомила у своєму блозі.

Новий логотип має багато спільного з попереднім, але тепер він має темніший відтінок синього, а маленька "f" дещо змінилася. Повідомляється, що ці невеликі корективи були внесені для досягнення більшої гармонії в дизайні ідентичності застосунку. Завдяки новому темно-синьому кольору логотип став більш візуально вираженим, а контраст допомагає краще виділити літеру.

Фото: Скрін

Meta прагнула розробити логотип, який був би відважнішим, енергійним та безсмертним. Вони також вдосконалили шрифт Facebook Sans та колірну гаму, надавши їм більше виразності.

Фото: Скрін

Крім того, вони оновили колірну палітру та дизайн реакцій. Meta зазначила, що ці оновлення є лише першим етапом оновленої системи ідентифікації Facebook, натякаючи на можливість подальших змін у дизайні в майбутньому.

Фото: Скрін