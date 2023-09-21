Meta представила оновлений логотип Facebook
Компанія в області соціальних медіа Meta представила свій оновлений логотип, який, хоч і має багато спільного з попереднім, проте має ряд змін
Про це компанія повідомила у своєму блозі.
Новий логотип має багато спільного з попереднім, але тепер він має темніший відтінок синього, а маленька "f" дещо змінилася. Повідомляється, що ці невеликі корективи були внесені для досягнення більшої гармонії в дизайні ідентичності застосунку. Завдяки новому темно-синьому кольору логотип став більш візуально вираженим, а контраст допомагає краще виділити літеру.
Фото: Скрін
Meta прагнула розробити логотип, який був би відважнішим, енергійним та безсмертним. Вони також вдосконалили шрифт Facebook Sans та колірну гаму, надавши їм більше виразності.
Фото: Скрін
Крім того, вони оновили колірну палітру та дизайн реакцій. Meta зазначила, що ці оновлення є лише першим етапом оновленої системи ідентифікації Facebook, натякаючи на можливість подальших змін у дизайні в майбутньому.
Фото: Скрін
- Компанія Meta розгляне впровадження платних версій у Facebook та Instagram, у яких не буде реклами для користувачів у Європейському Союзі.
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