Meta хоче запустити платну версію в Instagram і Facebook – WSJ

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на трьох осіб, які знають про плани компанії.

Ті, хто платить за підписку на Facebook та Instagram, не бачитимуть реклами в додатках, сказали джерела ЗМІ, які говорили на умовах анонімності, оскільки плани є конфіденційними.

Зазначається, що такий крок може бути відповіддю на політику Євросоюзу і постанови суду, що обмежують практику збору даних Meta. Платні підписки допомогли б розв'язати проблеми, які виявляють перевірки регулюючих органів ЄС.

Meta також продовжить пропонувати безкоштовні версії Facebook і Instagram з рекламою в ЄС. За словами співрозмовників, поки незрозуміло, скільки коштуватимуть платні версії додатків і коли компанія може їх випустити.

Натомість речник Meta відмовився від коментарів.