Microsoft презентувала оновлений Xbox Series S
У п'ятницю, 1 вересня, компанія Microsoft презентувала Xbox Series S в оновленому кольорі
Відео-реліз з'явився на офіційному ютуб-каналі Xbox.
Оновлена версія Xbox Series S представлена у кольорі Carbon Black та обсягом пам'яті на 1 ТБ.
"На Xbox Series S насолоджуйтесь більш динамічними та яскравими світами, сенсаційно плавною частотою кадрів до 120 FPS, блискавичним часом завантаження та додайте Xbox Game Pass Ultimate, щоб грати в нові ігри Xbox у перший день", - йдеться у повідомленні.
Вартість оновленої версії Xbox SS - $350.
- У червні стало відомо, що Microsoft підніме вартість підписки Game Pass майже на всіх ринках, виросте також ціна за новий Xbox Series X.
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