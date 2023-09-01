Microsoft презентувала оновлений Xbox Series S

Відео-реліз з'явився на офіційному ютуб-каналі Xbox.

Оновлена версія Xbox Series S представлена у кольорі Carbon Black та обсягом пам'яті на 1 ТБ.

"На Xbox Series S насолоджуйтесь більш динамічними та яскравими світами, сенсаційно плавною частотою кадрів до 120 FPS, блискавичним часом завантаження та додайте Xbox Game Pass Ultimate, щоб грати в нові ігри Xbox у перший день", - йдеться у повідомленні.

Вартість оновленої версії Xbox SS - $350.