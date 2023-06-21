Microsoft підвищить вартість підписки Game Pass та ціну на Xbox Series X

Про це повідомляє The Verge.

У серпні Microsoft збільшить вартість Xbox Series X у більшості країн світу, зміни не торкнуться США, Японію, Чилі, Бразилію та Колумбію.

Xbox Series X продаватиметься за 550 євро. Вартість Xbox Series S залишається без змін - до 300 євро.

"Ми тримали наші ціни на консолі протягом багатьох років і скоригували ціни, щоб відобразити умови конкуренції на кожному ринку", — каже Кері Перес, керівник комунікацій Xbox.

Вартість базової підписки Game Pass зросте із $9 до $10. Ultimate із $15 до $17.