Microsoft підвищить вартість підписки Game Pass та ціну на Xbox Series X
Незабаром Microsoft підніме вартість підписки Game Pass майже на всіх ринках, виросте також ціна за новий Xbox Series X
Про це повідомляє The Verge.
У серпні Microsoft збільшить вартість Xbox Series X у більшості країн світу, зміни не торкнуться США, Японію, Чилі, Бразилію та Колумбію.
Xbox Series X продаватиметься за 550 євро. Вартість Xbox Series S залишається без змін - до 300 євро.
"Ми тримали наші ціни на консолі протягом багатьох років і скоригували ціни, щоб відобразити умови конкуренції на кожному ринку", — каже Кері Перес, керівник комунікацій Xbox.
Вартість базової підписки Game Pass зросте із $9 до $10. Ultimate із $15 до $17.
- У квітні підрозділ технічної підтримки компанії Microsoft повідомив, що припиняє гарантійне обслуговування приставок Xbox у Росії.
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