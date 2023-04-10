Microsoft більше не надаватиме гарантійного обслуговування приставок Xbox у РФ

Про це інформують росЗМІ.

"Гарантійне обслуговування консолей, зокрема ввезених у РФ офіційно, більше недоступне через поточну ситуацію. Рекомендуємо власникам приставок звертатися в магазин, де їх купували", - повідомив представник техслужби компанії.

Інформацію про припинення гарантійного обслуговування також підтвердили ритейлери та користувачі консолей.