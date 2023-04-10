Microsoft більше не надаватиме гарантійного обслуговування приставок Xbox у РФ
Підрозділ технічної підтримки компанії Microsoft повідомив, що припиняє гарантійне обслуговування приставок Xbox у Росії
Про це інформують росЗМІ.
"Гарантійне обслуговування консолей, зокрема ввезених у РФ офіційно, більше недоступне через поточну ситуацію. Рекомендуємо власникам приставок звертатися в магазин, де їх купували", - повідомив представник техслужби компанії.
Інформацію про припинення гарантійного обслуговування також підтвердили ритейлери та користувачі консолей.
- 27 вересня 2022 року американська корпорація Microsoft обмежила для росіян можливість оновлення з Windows 10 до Windows 11.
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