Microsoft заблокував росіянам доступ до оновлень Windows
Американська корпорація Microsoft обмежила для росіян можливість оновлення комп'ютерів із Windows 10 до Windows 11
Про це повідомляє ТАСС.
Якщо ви спробуєте завантажити та інсталювати оновлення через Windows Update, операційна система пропонує перейти на офіційний сайт компанії. На сайті ж при спробі завантажити спеціальну програму-завантажувач останньої версії Windows відкривається порожнє вікно браузера, завантаження не відбувається.
Відтак, розділ із встановленням оновленої версії операційної системи недоступний.
- Відзначимо, 8 червня Microsoft оголосив про "значне скорочення операцій в Росії". Завантажити нові операційні системи Windows 10 та Windows 11 російські користувачі не можуть з 19 червня. У липні у ЗМІ з'явилося повідомлення, що кількість запитів у Google щодо встановлення піратських операційних систем Windows зросла на 80-120%.
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