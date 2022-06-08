Microsoft оголосив про "значне скорочення операції в Росії", - Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву компанії.

"У результаті змін в економічних перспективах та впливу на наш бізнес в Росії ми прийняли рішення значно скоротити наші операції в Росії. Ми будемо продовжувати виконувати наші існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки призупинення нових продажів залишається в силі", - йдеться в повідомленні компанії.

За словами представника компанії, постраждають понад 400 співробітників.

"Ми тісно співпрацюємо з постраждалими співробітниками, щоб забезпечити шанобливе ставлення до них і нашу цілковиту підтримку в цей складний час", - йдеться у заяві Microsoft.

Про це також повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ніхто не хоче працювати з країною-агресоркою. Особливо компанії, що розуміють цінність свободи та людського життя, та яким важлива власна репутація", - написав урядовець.

Федоров також висловив вдячність команді Microsoft за стійку позицію та нагадав, що компанія своїми ініціативами вже надала Україні цифрової підтримки на 242 млн дол.

Microsoft Corporation — багатонаціональна з американським корінням корпорація комп'ютерних технологій зі 124 тис. працівників у 102 країнах, є найбільшою у світі компанією-виробником програмного забезпечення.

У березні компанія призупинила продаж нових продуктів і послуг в Росії, але продовжувала підтримувати існуючих клієнтів і свої офіси.

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