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Головна Технології Meta та Google дозволили урядам перевіряти продукти з використанням ШІ

Meta та Google дозволили урядам перевіряти продукти з використанням ШІ

3 листопада, 2023 п'ятниця
12:20
Технології штучний інтелект

Ілон Маск попередив, що з часом штучний інтелект може замінити всі людські робочі місця, тому передові компанії дозволять урядам вперше перевірити свої інструменти штучного інтелекту

Про це повідомляє The Guardian.

Передові технологічні компанії, серед яких Meta, Google DeepMind і OpenAI, дозволили регуляторам тестувати свої новітні продукти штучного інтелекту (ШІ), перш ніж оприлюднити їх, що, на думку чиновників, сповільнить перегони в розробці систем, які можуть конкурувати з людьми за робочі місця.

Угоду про тестування підтримують ЄС і 10 країн, включаючи США, Британію, Японію, Францію та Німеччину. Серед провідних компаній штучного інтелекту, які погодилися на тестування, є Google, OpenAI, Amazon, Microsoft і Meta.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про це 2 листопада після дводенного саміту в Блетчлі-парку, на якому експертна група, віцепрезидент США та високопоставлений урядовець Китаю, погодились, що ШІ становить серйозну небезпеку для людства, а Ілон Маск попередив, що ця технологія може зрештою замінити усі людські робочі місця.

Проте Сунак був змушений захищати добровільний характер угоди про тестування, оскільки його уряд відмовився запроваджувати законодавство для стримування розробки ШІ. 

Згідно з угодою, уряди і компанії ШІ домовилися працювати разом над тестуванням безпеки нових моделей ШІ до і після їх випуску. Великі мовні моделі, які лежать в основі таких інструментів, як чат-бот ChatGPT, будуть перевірені у співпраці з урядами на низку небезпек, включаючи національну безпеку та шкоду для суспільства.

Тестування проводитиметься під керівництвом нових інститутів безпеки штучного інтелекту в США та Британії. Сунак зазначив, що британський орган позиціонує себе як "глобальний центр" багатосторонньої ініціативи, яка не передбачає участі Китаю.

Сунак сказав, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш допоміг отримати підтримку міжнародної спільноти для експертної групи для публікації звіту про «стан науки ШІ».

"Ми повинні дивитися на штучний інтелект більше як на другого пілота, ніж на щось, що обов’язково замінить чиюсь роботу", - додав очільник уряду Британії.

  • Указ президента США Джо Байдена 30 жовтня зобов'язує розробників штучного інтелекту звітувати про безпеку технологій уряду США.
Світ
штучний інтелект
Ілон Маск
США
Велика Британiя
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