Про це повідомили Reuters.

Дослідницький підрозділ Meta поінформував у блозі, що його модель штучного інтелекту Segment Anything Model, або SAM, може виділяти окремі об'єкти на зображенні, а також має набір даних з анотаціями до зображень, який, за словами компанії, є найбільшим у своєму роді.

Зокрема повідомляється, що модель ШІ може ідентифікувати об'єкти на зображеннях і відео навіть у тих випадках, коли вона не стикалася з цими об'єктами у своєму навчанні.

За допомогою SAM об'єкти можна вибрати, натиснувши на них або написавши текстові підказки. В одній з демонстрацій, написавши слово "кіт", програма намалювала рамки навколо кожного з кількох котів на фото.