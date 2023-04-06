Meta випустила модель штучного інтелекту, яка може ідентифікувати об'єкти на зображеннях
У середу компанія Meta опублікувала модель штучного інтелекту, яка може виділяти окремі об'єкти на зображенні
Про це повідомили Reuters.
Дослідницький підрозділ Meta поінформував у блозі, що його модель штучного інтелекту Segment Anything Model, або SAM, може виділяти окремі об'єкти на зображенні, а також має набір даних з анотаціями до зображень, який, за словами компанії, є найбільшим у своєму роді.
Зокрема повідомляється, що модель ШІ може ідентифікувати об'єкти на зображеннях і відео навіть у тих випадках, коли вона не стикалася з цими об'єктами у своєму навчанні.
За допомогою SAM об'єкти можна вибрати, натиснувши на них або написавши текстові підказки. В одній з демонстрацій, написавши слово "кіт", програма намалювала рамки навколо кожного з кількох котів на фото.
- Нагадаємо, італійська служба захисту даних заборонила доступ до чат-бота OpenAI зі штучним інтелектом ChatGPT, посилаючись на ймовірні порушення конфіденційності.
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