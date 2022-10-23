"Металіст 1925" звільнив головного тренера Кривенцова

Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Металіст 1925".

"Рішення про зупинку співпраці тренерського штабу Валерія Кривенцова та "Металіста 1925" було прийняте напередодні. Разом з Валерієм Сергійовичем команду залишили його асистенти Євген Котов та Олександр Коваль. "Металіст 1925" дякує тренерам за співпрацю та бажає вдалого продовження кар'єри", - йдеться в офіційній заяві харківського клубу.

Під керівництвом тренерського штабу Кривенцова "Металіст 1925" вийшов з першої ліги до УПЛ. Загалом під його керівництвом команда провела 53 матчі, здобула 21 перемогу та стільки ж поразок.

Поки немає інформації, хто готуватиме команду до матчу проти "Руху". "Металіст 1925" пообіцяв повідомити про це 23 жовтня.

У суботу, 22 жовтня, 9-й тур УПЛ стартувала матчем "Олександрія" - "Львів", де сильнішим виявились господарі.

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