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Головна Спорт "Металіст 1925" звільнив головного тренера Кривенцова

"Металіст 1925" звільнив головного тренера Кривенцова

23 жовтня, 2022 неділя
00:10
Спорт Валерій Кривенцов

Харківський "Металіст 1925" оголосив про звільнення головного тренера Валерія Кривенцова

Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Металіст 1925".

"Рішення про зупинку співпраці тренерського штабу Валерія Кривенцова та "Металіста 1925" було прийняте напередодні. Разом з Валерієм Сергійовичем команду залишили його асистенти Євген Котов та Олександр Коваль. "Металіст 1925" дякує тренерам за співпрацю та бажає вдалого продовження кар'єри", - йдеться в офіційній заяві харківського клубу.

Під керівництвом тренерського штабу Кривенцова "Металіст 1925" вийшов з першої ліги до УПЛ. Загалом під його керівництвом команда провела 53 матчі, здобула 21 перемогу та стільки ж поразок.

Поки немає інформації, хто готуватиме команду до матчу проти "Руху". "Металіст 1925" пообіцяв повідомити про це 23 жовтня.

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